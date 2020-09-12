الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 أيلول 2020 ساعة 19:48

شُلَّت أيادي الحقد وجريمة تفجير مرقد الامام العسكريين في سامراء

شُلَّت أيادي الحقد وجريمة تفجير مرقد الامام العسكريين في سامراء
وكان المارقون والبعثيون الصدّاميون قد استهدفوا من هذه الجريمة تكريس الحرب الطائفية في العراق. إلا ان هذه الفتنة تحطمت على صخرة التضحيات التي قدمها ابطال الحشد الشعبي والجيش العراقي والقوات الامنية الاخرى حفاظا على وحدة العراق وشعبه وأرضه وتكاتفه :
........................................................
لِيومِ سامرّاءَ أحزانُ الألَمْ
يوماً تعدَّى فيه أعداءُ الحُرَمْ
وفجَّروا فيهِ قُبُوراً طُهِّرَتْ
لآلِ بيتِ الوحيِ أصحابِ الكرَمْ
وقُبَّةً شَعَّتْ بكلِّ مُشرقٍ
ضَمَّتْ بني طهَ النبيِّ المُحترَم
شُلَّتْ أيادي الحقدِ لما أجرَمَتْ
وآلمتْ قلوبَ عُرْبٍ وعَجَمْ
جرمٌ أماطَ السِتْرَ عن أهدافِ مَنْ
ناوَأَ أمجاداً هُمُ أهلُ العِصَمْ
وحاربَ الوُدَّ ومَن وَفَّى لهُ
وسارَ بالشَرِّ عنيداً وانتَقَمْ
أرادَ للعراقِ أنهارَ الدِّما
هَدْماً وتفجيراً ولم يَرْعَ الذِّمَمْ
تاللهِ ما نالَ المُرادَ مأرباً
فذا العراقُ اليومَ مِحرابُ الهِمَمْ
حشدٌ وجيشٌ يمضيانِ رايةً
لشعبٍ استقوى بأبناءِ الشِّيَمْ
تنافَساَ بالتضحياتِ صولةً
نجا بها الأهلُونَ من غدرٍ ظَلَمْ
وطاردا حزبَ المُرُوقِ داعشاً
خوارجاً توعدُّونا بالظُّلَمْ
هاتيكَ سامراءُ عادتْ هيبَةً
وغابَ عنها مَن أرادوها عَدَمْ
وتلكَ سامراءُ تزهو شعلةً
بالمرقدِ الطُّهْرِ وأركانِ الحَرَمْ
فالعسكريانِ سِراجا اُمَّةٍ
تجلبَبَتْ بالصبرِ ضِدَّ مَن غَشَمْ
وجاهدَتْ باللهِ كيدَ مارقٍ
أطاعَ شيطانَ الخطايا وخدَمْ
ما فازَ مَنْ عادى تراثَ أحمدٍ
عبرَ الزمانِ فاكتبوا أهلَ القَلَمْ
رقم : 885895
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق، نعيم العبودي
نائب عن كتلة صادقون: العراق مصر على إخراج القوات الأمريكية.. والسعودية لم تغير موقفها من العراق
12 أيلول 2020
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
12 أيلول 2020
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
12 أيلول 2020
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
12 أيلول 2020
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
12 أيلول 2020
قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"
قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"
12 أيلول 2020
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
خاص لاسلام تايمز
11 أيلول 2020
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
التطبيع ومقامرة العرش السعودي.. حرب الأب والابن
11 أيلول 2020
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
ايران..إنطلاق التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
11 أيلول 2020
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
العلماء المسلمون يرفعون الصوت مع قائد الثورة بإدانة المجلة الفرنسية
11 أيلول 2020
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
عمان بين فكيّ كماشة أمريكا والإمارات
11 أيلول 2020
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
10 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس