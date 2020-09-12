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السبت 12 أيلول 2020 ساعة 19:51

أردوغان يصف ماكرون بالجاهل ويهدده بـ‘‘مزيد من المشاكل‘‘

أردوغان يصف ماكرون بالجاهل ويهدده بـ‘‘مزيد من المشاكل‘‘
ونقلت مصادر عن أردوغان قوله مخاطبا ماكرون: "لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها".

وتابع: "سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا".

كما وجه أردوغان تحذيرا صارما إلى اليونان، على خلفية تصعيد الخلافات بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسط، محذرا سلطات هذه الدولة من عواقب "ممارساتها الخاطئة".

وخاطب الرئيس التركي اليونانيين بالقول: "تقومون بأعمال خاطئة فلا تسلكوا هذه الطرق وإلا ستواجهون عزلة شديدة".

وتصاعدت الخلافات بين تركيا وجارتيها اليونان وقبرص في الأشهر الأخيرة حول الموارد الهيدروكربونية والنفوذ البحري في شرق المتوسط، وأعربت فرنسا عن دعمها المطلق لأثينا ونيقوسيا في هذه المسألة.

وأعلنت سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر المتوسط في بيان مشترك الخميس عن استعدادها لدعم فرض عقوبات على تركيا أواخر سبتمبر الجاري، إذا لم تدخل أنقرة في حوار مع اليونان.
رقم : 885897
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