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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 07:51

هجوم جديد علی القوات الأمريكية في العراق

هجوم جديد علی القوات الأمريكية في العراق
لم تهدأ الضربات العراقية، هجوم جديد يستهدف رتلاً للقوات التحالف الأمريكي في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين ما ادى الى إعطاب إحدى العجلات التابعة للقوات الأجنبية وهو الهجوم السابع من نوعه خلال أسبوع واحد فقط.

وقال المحلل السياسي العراقي محمود الهاشمي:"جرت عملية التصعيد وجراء العمليات التصعيد ووقوع كثير من القتلى بين القوات الأمريكية المتواجدة على أرض العراق وحتى في قضية الدعم اللوجيستي قررت أن تنسحب مرغمة مذلة وليس عن طوع او رغبة كما يصرح ترامب".

هذا التصعيد في هجمات المقاومة يأتي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته خفض القوات في العراق الى نحو الفي جندي ويعكس رفض قوى المقاومة والرأي العام لهذا الإعلان الأمريكي وتعليقا على ذلك قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مجلس النواب صوت على قرار خروج القوات الأمريكية بالكامل وليس الخفض الجزئي والتنقل بين القواعد في إشارة الى اعادة تموضع القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار والحريري في أربيل.

من جانبه قال القيادي في كتائب السيد الشهداء كاظم الفرطوسي:" اليوم لا نجد أي جدية لأنسحاب هذه القوات، ما يتحدثون عنها ذرائع لوجودهم في العراق اصبحت واهية، قضية التسليح والتدريب وما شاكل، اليوم نحن بإستغناء عن هذه الخدمات والبرلمان والحكومة السابقة استغنوا عن هذه الخدمات".

وكشف عدد من النواب عن استضافة مرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان من أجل مناقشة جملة ملفات من أبرزها إنهاء الوجود الأمريكي في العراق.
رقم : 886093
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