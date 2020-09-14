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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 08:01

تركيا تطالب واشنطن بإلتزام الحياد بشأن قبرص

تركيا تطالب واشنطن بإلتزام الحياد بشأن قبرص
واعتبرت الخارجية التركية أن مذكرة التفاهم لن تخدم السلام والاستقرار في شرق المتوسط وستلحق الضرر بحل المشكلة القبرصية.

وأضافت أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة زادت من التوتر في شرق المتوسط.

وتابعت: ندعو الولايات المتحدة إلى العودة إلى السياسة المحايدة التي تتبعها بشكل تقليدي بشأن جزيرة قبرص والمساهمة في الجهود الرامية إلى التوصل لحل لقضية قبرص.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الولايات المتحدة سترفع حظرا فرضته قبل 33 عاما على تزويد قبرص بالسلاح وستعزز تعاونها الأمني مع نيقوسيا.

وقال بومبيو يوم السبت خلال زيارة لقبرص إن واشنطن ما زالت "تشعر بقلق عميق" إزاء تصرفات تركيا في شرق المتوسط حيث تخوض مواجهة مع اليونان وقبرص بشأن المناطق البحرية الغنية بالغاز.

وأعلنت تركيا أنها ستجري مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص بين السبت والاثنين رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها.

ويدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول الموارد الهيدروكربونية والنفوذ البحري في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.
رقم : 886096
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