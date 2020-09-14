العراق يسعف السودان بطائرة ثانية من المواد الاغاثية

وقالت مصادر إن" طائرة الاغاثة العراقية الثانية انطلقت صباح اليوم الاثنين الى العاصمة السودانية الخرطوم وتحمل على متنها 12 طنا من المواد الاغاثية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق".



وانطلقت امس الاول السبت، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، الوجبة الأولى التي تضمنت (١٢) طنّاً من المواد الطبية العاجلة، رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة الخارجية، الذي نقل مواساة حكومة وشعب العراق، لعائلات المفقودين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



وستستمر الوزارات بتوفير الجهد اللازم لنقل المواد الإنسانية العاجلة تباعاً، كالمواد الطبية والسلات الغذائية والخيام، كما جهزت وزارة التجارة، كميات من مادة الحنطة، سيتم نقلها عبر البحر، بالتنسيق مع وزارة النقل.



وكان في استقبال الوفد في مطار الخرطوم الدولي، ممثلين عن وزارة الصحة، ومنظمة شؤون النازحين السودانية، والقائم بالأعمال والقنصل وأركان السفارة العراقية في الخرطوم.



وقدم الجانب السوداني، شكره وامتنانه إلى حكومة وشعب العراق، لهذه المبادرة الإنسانية.