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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 09:48

العدوان السعودي يعاود استهداف العاصمة اليمنية

العدوان السعودي يعاود استهداف العاصمة اليمنية
وأوضحت مصادر صحفية أن طيران العدوان شن غارة على مطار صنعاء الدولي، وغارتين على منشأة مشروع صندوق النظافة في منطقة عطان.

وشن طيران العدوان خمس غارات على منطقة ريمة حميد في مديرية سنحان جنوب العاصمة، وغارتين على منطقة الصمع في مديرية أرحب شمال العاصمة.

واستهدف طيران العدوان مطار صنعاء الدولي ليل الأحد بغارة.، ولم يبلغ عن وقوع أصابات في صفوف المدنيين حتى اللحظة.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي قد شن، مساء السبت، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء والمحافظة، منها خمس غارات على محيط مطار صنعاء الدولي، 3 غارات على الصيانة بحي النهضة بمديرية الثورة، كما شن 3 غارات على حي العروق بمديرية بني الحارث.

وفي صنعاء المحافظة شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب، وشن 3 غارات على منطقة حزيز بمديرية سنحان.

واستهدف بغارتين مزرعة دواجن في منطقة الصمع بمديرية أرحب متسببا في إصابة ثلاثة عمال في المزرعة.

وشن طيران العدوان مساء الجمعة الماضية، 6 غارات على في منطقة سعوان بمديرية شعوب وغارة على مزرعة مواطن بقرية صَرِف مديرية بني حشيش بصنعاء.

وبعد فشل العدوان السعودي الأمريكي في التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية التي ضربت العمق السعودي ردا على استمرار العدوان والحصار بحق الشعب اليمني، لجأ العدوان إلى ضرب المناطق السكنية والمنشئات العامة والخاصة في العاصمة صنعاء والمحافظات.
رقم : 886112
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