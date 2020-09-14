بريطانيا تحذر من صاروخ روسي ‘‘جاهز لشن ضربة نووية‘‘

وبحسب صحيفة بريطانية فالصاروخ الروسي الجديد من نوع "بوريفيستنيك" (طائر النوء باللغة الروسية) أو (9M730 Burevestnik) الروسي المجنح العابر للقارات، والمزود بمحرك نووي، والذي أطلق عليه الناتو اسم (Skyfall) (سقوط السماء)، قد أصبح جاهزا لشن "ضربة نووية".



وقال هوكنهول، في إفادة إعلامية له اليوم، إن موسكو تختبر نظام صاروخ دون سرعة الصوت يعمل بالطاقة النووية والذي يتمتع بمدى عالمي ويسمح بالهجوم من اتجاهات غير متوقعة.



وبحسب الصحيفة، فالصاروخ سيكون قادرا على التحليق حول الأرض لسنوات، مع الاستعداد التام لشن ضربة نووية في أي لحظة.



وتجدر الإشارة إلى أن "بوريفيستنيك" عبارة عن صاروخ مجنح، مزود بمحرك نووي، قادرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي بفضل مدى التحليق غير المحدود.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عرض الصاروخ، في آذار من عام 2018، خلال رسالته إلى الجمعية الاتحادية، وتم اختيار الاسم بالتصويت على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الروسية.



ويستخدم الناتو الرموز لتصنيف منتجات التكنولوجيا العسكرية والبحرية والطيران والصواريخ، المصنوعة في بلدان أعداء محتملة، روسيا والصين، وفي حالات نادرة بلدان أخرى.