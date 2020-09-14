الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 10:39

سلطات البحرين بصدد محاسبة ومعاقبة كل من ينتقد التطبيع

سلطات البحرين بصدد محاسبة ومعاقبة كل من ينتقد التطبيع
ويقضي القرار بمعاقبة كل من يعبر عن انتقاد لقرارات الحكومة وسياساتها خلال فترة عمله، وذلك بوقفه عن العمل والخصم من راتبه، او فصله من الخدمة.

كما يقضي القرار بإحالةِ المنتقدين الى مجلس تاديبي يتم تشكيله بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء، ويتضمن قرار الاحالة تفصيلا للافعال المنسوبة للموظف فيما يتعلق بانتقاده للحكومة. وياتي القرار في سياق اسكات الاصوات الرافضة لتطبيع نظام المنامة للعلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وخرجت تظاهرات في العاصمة البحرينية المنامة للتنديد باعلان التطبيع بين حكام البحرين والكيان الاسرائيلي .

وأكد المتظاهرون أن اتفاق التطبيع هو جريمة وخيانة بحق فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. وأكدوا أن هذا القرار لا يمثل الشعب البحريني، وأن التطبيع للخونة وليس للأحرار.

وأضافوا أن اتفاقَ التطبيع أكد عدم شرعية السلطة الحاكمة سياسياً وشعبياً في البحرين، مشيرين الى أن هذا الاتفاق تفريط في السيادة والوطنية، وتجاوز للدستور والإرادة الشعبية، واختراق للأمن والاستقرار.
رقم : 886125
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
14 أيلول 2020
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
14 أيلول 2020
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
14 أيلول 2020
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
14 أيلول 2020
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
12 أيلول 2020
النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق، نعيم العبودي
نائب عن كتلة صادقون: العراق مصر على إخراج القوات الأمريكية.. والسعودية لم تغير موقفها من العراق
12 أيلول 2020
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
12 أيلول 2020
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
12 أيلول 2020
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
12 أيلول 2020
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
12 أيلول 2020
قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"
قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"
12 أيلول 2020
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
خاص لاسلام تايمز
11 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس