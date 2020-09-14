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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 10:46
مصرف الرافدين العراقي يزف بشرى سارة للموظفين
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن"موظفي دوائر الدولة بامكانهم التقديم على قروض 50 مليون للبناء والترميم ،مشيرا الى ان "مدة تسديد القرض 10سنوات.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
886128
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