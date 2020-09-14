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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 10:48

وزير خارجية تونس يُجدّد دعم بلاده للحل السلمي في ليبيا

وزير خارجية تونس يُجدّد دعم بلاده للحل السلمي في ليبيا
وجدّد الجرندي، لبيغن، خلال اتصال هاتفي، موقف تونس الثابت تجاه الملف الليبي الرامي إلى الحل السلمي والليبي الليبي، مشيرا إلى جهود تونس في مساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت بما يساعد على التحكم في التوترات والحد من انتشارها بالنظر إلى تأثيراتها السلبية المحتملة على دول الجوار خصوصا وعلى الفضاء المتوسطي بشكل عام.

وتطرق وزير الخارجية التونسي مع نائب وزي الخارجية الأمريكي، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في كافة المجالات، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعّبر الجرندي للمسؤول الأمريكي، عن تقدير تونس للدعم المتواصل الذي تلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الماثلة.

من جهته، جدّد نائب وزير الخارجية الأمريكي، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتجربة الانتقال الديمقراطي الناجحة في تونس، والتزام بلاده مواصلة تعزيز الشراكة التي تجمعها مع تونس في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
رقم : 886129
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