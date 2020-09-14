الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 11:04

سوريا.. افتتاح المدارس بين مؤيد ومعارض

سوريا.. افتتاح المدارس بين مؤيد ومعارض
نحو 3 ملايين و800 ألف طالب وتلميذ من مختلف المراحل التعليمية توجهوا إلى نحو الف واربعمائة مدرسة فتحت ابوابها لاستقبالهم في سوريا في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في قرار حكومي وازن بين مطلبين أساسيين هما التعليم والصحة.

وقالت هالة اقبيق مديرة احدى المدارس في سوريا:"اتخذنا كل الإجراءات الوقائية المتبعة من وزارة الصحة ووزارة التربية، نحن في مدخل المدارس نقوم بقياس درجات الحرارة والطلاب يدخلون مع كمامتهم ويستخدمون المعقمات التي دائما متواجدة في المدرسة للكادر التدريسي والطلاب كذلك هناك جهاز تعقيم تعقم الطالب قبل دخوله الى الصف".

بين معارض للقرار عودة المدارس والمؤيد له، انقسم الشارع السوري، وسط اجواء من الحذر والترقب بالرغم من الاجراءات الصحية التي اقرتها وزارتي التربية والصحة في البلاد.

وقالت مواطنة سورية:"كل الدول حاليا تقوم بفتح المدارس ومن المؤكد لن افوت الفرصة لإرسال اولادي الى المدرسة، انا افكر اذا تركت اولادي في البيت ويقابلون الآخرون الذين ذهبوا الى المدرسة ما استفادوا من التواجد في البيت في حال الآخرون ذهبوا الى المدرسة؟".

من جانب آخر قال مواطن سوري آخر:"الأطفال الصغار لا يلتزمون بالتعليمات لكن الكبار بالمرحلة الثانوية وما شابه يلتزمون بالإجراءات الوقائية، انا صراحة ضد ذهاب الأطفال الصغار الى المدرسة".

افتتاح مدارس سورية، ارتفع معه اصوات الخبراء الذين اكدو على الحاجة الشديدة لجهود استثنائية لدى الكادر التدريسي بالتشارك مع الاهالي في نشر ثقافة الاجراءات الاحترازية بين الطلاب.

بعد الإضطراب في العملية التعليمية على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا تعود مدارس سوريا لدورها التعليمي في بناء الإنسان وتقويض الفقر العلمي للطلاب.
رقم : 886131
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
14 أيلول 2020
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
14 أيلول 2020
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
14 أيلول 2020
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
14 أيلول 2020
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
12 أيلول 2020
النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق، نعيم العبودي
نائب عن كتلة صادقون: العراق مصر على إخراج القوات الأمريكية.. والسعودية لم تغير موقفها من العراق
12 أيلول 2020
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
12 أيلول 2020
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
12 أيلول 2020
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
12 أيلول 2020
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
12 أيلول 2020
قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"
قائد الجيش الايراني يشرف على المراحل المختلفة لمناورات "ذوالفقار 99"
12 أيلول 2020
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
النابلسي : أمريكا تملك زر تفجير المبادرة الفرنسية
خاص لاسلام تايمز
11 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس