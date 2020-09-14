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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 11:21

مستوطن يدهس عاملا جنوب نابلس ويصيبه بجراح خطرة

مستوطن يدهس عاملا جنوب نابلس ويصيبه بجراح خطرة
وأفادت مصادر محلية أن المستوطن لاذ بالفرار بعد دهس العامل الذي كان موجودا على الشارع الرئيسي للبلدة ويتجهز للانطلاق نحو عمله.

وعمل المواطنون على مساعدة العامل المصاب حتى نقله بسيارة إسعاف لإحدى المستشفيات.

وفي الأيام الأخيرة تصاعدت جرائم الدهس التي يرتكبها مستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة وخاصة على الشوارع القريبة من المستوطنات كما حدث في مدينة الخليل عند دهس أحد الأطفال وفرار المستوطن الى مستوطنة كريات أربع.

وتركزت اعتداءات المستوطنين في المحافظات الأكثر احتكاكًا ما بين المستوطنات والتجمعات الفلسطينية وتحديدًا في الخليل، ونابلس، وبيت لحم، والقدس، ورام الله والبيرة.

وأصبحت تلك الاعتداءات أكثر دموية في أساليبها من خلال تنفيذ عمليات دهس ورمي حجارة على سيارات المواطنين، وإطلاق النار المباشر على المواطنين الفلسطينيين ، وانعكس ذلك على نتائج تلك الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، في ظل غياب المساءلة القانونية والدولية حيال تلك الجرائم.

من جهته، رصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر أغسطس الماضي، كما ضاعف انتهاكاته بحق المقدسات واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

كما ورصد التقرير ارتكاب المستوطنين (47) اعتداء، وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (13) نشاطا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.
رقم : 886135
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