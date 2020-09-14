إيران تستعد لاطلاق القمر الصناعي ‘‘بارس 1‘‘

وفي مراسم التعريف بإنجازات توطين المعدات المتطورة لشبكة المعلومات الوطنية، والذي أقيم بشكل افتراضي ،صباح اليوم الاثنين بمعهد بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال آذري جهرمي: اكتمل الاداء التجريبي على اداء القمر الاصطناعي "بارس 1" ، باعتباره أكثر الأقمار الاصطناعي تقدمًا للاستشعار عن بعد في البلاد ، في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، وسيُسلم إلى منظمة الفضاء الأسبوع المقبل.



وتابع جهرمي قائلا: يعكف المتخصصون والعلماء والباحثون في معهد أبحاث الفضاء الإيراني أيضا على تصميم وبناء قمر الاتصالات "ناهيد 2".