اقامة مراسم عزاء ذكرى استشهاد الامام السجاد (ع)

وجرت مراسم العزاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" من دون حضور المواطنين في اطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وفي المراسم تلا الحاج منصور ارضي احد قراء المراثي الحسينية، قصائد في رثاء الامام السجاد (ع) ومصائب اهل البيت (ع).