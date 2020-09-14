ايران.. 2619 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 348 ألف شخص

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 2619 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 404 ألف و648 إصابة مؤكدة.



واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1382 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفتت لاري الى تعافي 348 ألف و13 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3798 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.



واشارت الى تسجيل 156 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 23313 حالة وفاة.



وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 3 ملايين و586 ألف و848 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.



واوضحت ان محافظات طهران، مازندران، كيلان، قم، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، کرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوین في حالة حمراء، ومحافظات آذربایجان غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزكان، اردبيل، بوشهر، کرمانشاه، كهيكيلوية وبویراحمد، خراسان جنوبي، مرکزي، ايلام، جهارمحال وبختياري، كلستان وخوزستان في حالة انذار.