المرزوقي يتوقع موجة ثالثة للربيع العربي بسبب انظمة مستبدة

خلال كلمة في جلسة حوارية نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، توقع الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي وقوع موجة ثالثة للربيع العربي".



وعزا المرزوقي توقعاته هذه إلى استمرار مسببات "الثورات العربية"، لافتا إلى أن "العديد من الدول العربية تمر في أخطر أزماتها وتعيش حالة من الاستقرار القمعي أو الديمقراطيات الهشة وتفتقر لخطط تنمية مستدامة".



ودعا الرئيس التونسي الأسبق من وصفها بـ "الأنظمة المستبدة" إلى المبادرة للإصلاح والتصالح مع الداخل "قبل أن ينفجر بركان الشعوب".



وتوقع المرزوقي فشل فرض المحاولات الجارية لتطبيع العلاقات مع "الصهاينة" على الشعوب حسبما افاد موقع حزب جبهة العمل الإسلامي في فيسبوك.