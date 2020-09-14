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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 14:59

الاحتلال اعتقل 297 فلسطينيا بينهم 12 طفلا خلال آب المنصرم

الاحتلال اعتقل 297 فلسطينيا بينهم 12 طفلا خلال آب المنصرم
وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان)، في ورقة حقائق صدرت عنها، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت (103) مواطنين من القدس، و(33) من رام الله والبيرة، و(42) من الخليل، و(40) من جنين، ومن بيت لحم (23) مواطناً، واعتقلت (10) من نابلس، ومن طولكرم (20) مواطناً، و(11) مواطناً من قلقيلية، و8 مواطنين من أريحا، و(4) مواطنين من طوباس، ومواطنين اثنين من سلفيت، إضافة إلى مواطن من غزة.

وبينت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى شهر آب/ أغسطس 2020، قرابة (4500) أسير، منهم (41) أسيرة، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (140) طفلاً، والمعتقلين الإداريين ما يقارب (340)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (73) أمر اعتقال إداري، من بينها (34) أمرا جديدا، و(39) تمديدا حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
رقم : 886184
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