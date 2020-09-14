وقال هنية : "رفضنا عرضاً من مكتب كوشنر بوساطة أطراف أخرى لعقد لقاءات من أجل الحوار مع العدو الصهيوني".



وتابع: "قررنا الاعتذار عن أي حوار مضمونه دولة فلسطينية في قطاع غزة وتنفيذ ‎صفقة القرن".



وبحسب هنية، فإن مكتب كوشنر طلب من بعض الأطراف أن تتحدث مع قيادة "حماس"، وقالوا لهم إنهم مستعدون للجلوس مع الحركة في أي مكان نحدده سواء بدولة عربية أم أوروبية.



وفي سياق متصل، قال هنية بالبرنامج ذاته، إن "إسرائيل" فشلت في نزع سلاح المقاومة في حصارها رغم كل ما تقوم به من تطبيع ووضع الحركة على قائمة الإرهاب وشيطنتها دليل أن المقاومة في حالة اتساع وصعود".



وأضاف: " لا نبحث عن حرب في قطاع غزة لكننا لا نخشاها، وإذا فكّر الاحتلال أن يشن عدوانا جديدا على غزة فستكون المعركة مختلفة والفصائل وفي مقدمتها القسام في جعبتها ما سيفاجئ العدو".



وجاءت تصريحات هنية خلال مشاركته بالبرنامج الذي كشف تفاصيل عثور كتائب "القسام"، على مئات القذائف في سفينتين بريطانيتين غارقتين قبالة غزة.