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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 15:56

أكاديمي إماراتي: نحن والبحرين سباقون والبقية لاحقون

أكاديمي إماراتي: نحن والبحرين سباقون والبقية لاحقون
وغرّد الأكاديمي عبد الخالق عبد الله: "الإمارات والبحرين سباقون والبقية لاحقون".

وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها عبد الله إلى تبعية القرار السعودي لأبوظبي في القضايا الإقليمية. 

وأثارت هذه التغريدة سخطا واسعا، إذ قال مغردون إن الإمارات تسعى بكل قوتها إلى إقناع دول المنطقة بضرورة التطبيع، وتحاول الترويج له، رغم أنها لم توقعه رسميا ولم تقف على سلبياته أو إيجابياته.

وذكّر ناشطون الأكاديمي الإماراتي بتغريدات سابقة له، يهاجم فيها التطبيع، ويؤكد عدم تأييده له مستقبلا.

ومن المتوقع أن يوقع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد الثلاثاء، اتفاق التطبيع الرسمي مع الاحتلال في واشنطن، بحضور بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.
رقم : 886191
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