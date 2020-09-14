السيدالحوثي: دور النظامين السعودي والإماراتي في المنطقة تخريبي

واضاف السيد الحوثي في كلمة متلفزة اليوم الاثنين : وصلنا في المنطقة إلى مرحلة تقف فيها بعض أنظمتها مع الأعداء وضد الحفاظ على المقدسات لافتا :نعيش مرحلة خطيرة إذ نعيش مرحلة انحراف يقودها النظامان السعودي والإماراتي.



واكد ان العمالة في هذه المرحلة والمتمثلة بالنظامين السعودي والاماراتي وأمثالهما هي خطر على الأمة، مشيرا الى ان النظامين السعودي والاماراتي ونظام آل خليفة مستعدون لتنفيذ أي مؤامرة ضد المنطقة أياً تكن.



واضاف ان النظامين السعودي والاماراتي ونظام آل خليفة لن يتورعوا عن الوقوف مع أعداء الأمة في أي مؤامرة، قائلا: تطبيع الانظمة العميلة خرج من العلاقة السرية إلى العلاقة العلنية في مسار تصاعدي ضد شعوب الأمة.



وتساءل السيد الحوثي : أين هذه الأنظمة من السلام الذي يدعونه في وقت يساهمون في تنفيذ مؤامرات وحروب أميركا في المنطقة، قائلا: وصلت هذه الأنظمة إلى مستوى غريب من العمالة إذ يقدمون الأموال لأميركا لتنفيذ مخططاتها.