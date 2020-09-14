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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 19:41

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة داخل مسجد الاقصى

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة داخل مسجد الاقصى
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال لم تحترم حرمة المصلى، حيث اقتحمه الجنود بأحذيتهم، وصوروا داخله باستفزاز.

وخلال النصف الأول من العام الجاري اقتحم المسجد الأقصى 9491 ما بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية ورجال شرطة ومخابرات وأعضاء كنيست وموظفي بلدية الاحتلال.
وأمعنت شرطة الاحتلال في إصدار قرارات تعسفية بإبعاد المواطنين عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وقرارات الحبس المنزلي.

وأصدرت شرطة الاحتلال 350 قرارا بحق مواطنين مقدسيين، منها 176 قرارا بالإبعاد عن المسجد الاقصى لمدّة تتراوح من أسبوع وحتى ستة أشهر، و39 قرارا بالإبعاد عن البلدة القديمة، وبلدات وأحياء مدينة القدس، و76 قرار حبس منزلي، و43 قرارا يقضي بمنع التواصل الاجتماعي، و10 قرارات إبعاد عن مدينة القدس، و4 قرارات منع سفر، وقراران بمنع دخول الضفة الغربية.
رقم : 886236
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