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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 19:44

العرادي يحمِّل آل خليفة المسؤولية عن الخيانة الكبرى بالتطبيع مع الصهاينة

العرادي يحمِّل آل خليفة المسؤولية عن الخيانة الكبرى بالتطبيع مع الصهاينة
داعياً الجماهير للاستعداد للفعاليات والنشاطات القادمة والتي ستكون غاضبة ورافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، منوهًا على أن الشعب لا يقبل ببيع القدس الشريف وهو الذي قدم الشهداء دفاعا عن القدس الشريف ومنهم الشهيد البطل محمد جمعة.

وفي حديث صحفي قال العرادي إن شعب البحرين لم يهدأ يوماً عن مناصرة القضية الفلسطينية منذ بدء احتلال القدس الشريف حتى يومنا الحاضر، وقد قدم شعبنا في ذلك شهداء وأسرى ثمناً لهذا الموقف الإسلامي العربي والوطني الثابت والراسخ.

ونوه العرادي أن ائتلاف شباب ثورة 14فبراير نظم وسينظم مختلف الفعاليات في الداخل والخارج رغم القمع والتضييق الذي يمارسه حكام آل خليفة لمنع إيصال صوت الشعب إلى العالم.

أما خلال لقائه بقناة لبنانية قال العرادي إن البحرين لم تطبع فجميع الجمعيات والقوى الثورية وكل الشعب يعلن البراءة من هذه الخيانة الكبرى ومن حاكم آل خليفة الذي لا يمتلك أي شرعية، وان أقنعة آل خليفة سقطت من خلال إعلان التطبيع.
رقم : 886238
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