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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 19:45

داود أوغلو يدعو أردوغان لمناظرة تلفزيونية

داود أوغلو يدعو أردوغان لمناظرة تلفزيونية
ووجه داود أوغلو خلال المؤتمر الدوري الأول لحزبه في مدينة "مانيسا"، انتقادات للسياسة التي تتبعه الحكومة فيما يخص أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد قائلا: "المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس يعودون إلى منازلهم باستخدام وسائل النقل العامة، ويتنقلون بين المارة.. الطواقم الطبية التي تعمل بكل إخلاص وتضحية استنزفت نفسيا والمنظومة الطبية بدأت تلوح بالانهيار".

وأضاف: "يجب أن ترتكز استراتيجية إعادة فتح المدارس على وضع معايير فعلية بناء على الإصابات، ثم اتخاذ القرار بالفتح أو الإغلاق وفقا لنتائج هذه الاستراتيجية".

وتابع: "هل يمكن للذين تسببوا في تراجع التصنيف الائتماني إلى ما دون المستويات التي كان عليها قبل 25 عاما أن يقولوا بكل ثقة وبدون حرج إنهم يطبقون سياسة قومية ومحلية؟ ستدفعون ثمن دفعكم اقتصاد البلاد إلى هذه المستويات في أول انتخابات ستعقد".

وأشار داود أوغلو، إلى أن معدلات البطالة في أوساط الشباب بلغت 30 %، وأن العملات الأجنبية تحطم أرقاما قياسية أمام الليرة بشكل متتابع، وأن معدلات التضخم تجاوزت 13 %.

وقال: "الرئيس وصهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيرق يتصرفان وكأن شيئا لم يكن. نحو ثلث الشباب التركي لا يشاركون في التعليم ولا في القوة العاملة. اليأس أصاب الشباب ويدفعهم إلى مغادرة البلاد للحصول على فرص عمل. هذا هو وضعنا الاقتصادي الذي يصفه الرئيس بـ(المعظم) ويصفه وزير الاقتصاد بالقوي".

ودعا داود أوغلو أردوغان إلى عقد مناظرة تلفزيونية قائلا: "يفرضون علينا حظرا إعلاميا، لأنهم يعلمون أننا لو تحدثنا فإنهم سيعجزون حتى عن التقاط أنفاسهم. لذا ندعوهم لمناظرة تلفزيونية بشروطهم الخاصة وعلى القناة التلفزيونية التي يحددونها وفي القضايا التي يريدونها. فليدلوا بدلوهم ونحن أيضا سندلي بدلونا".
رقم : 886239
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