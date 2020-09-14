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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 19:51

برلين تتوقع اتفاقا أوروبيا على عقوبات ضد مينسك

برلين تتوقع اتفاقا أوروبيا على عقوبات ضد مينسك
وقالت أديبار خلال مؤتمر صحفي: "نعمل بجد في الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حزمة من العقوبات الموجهة ضد المسؤولين عن تزوير الانتخابات (في بيلاروس)، وسيجتمع وزراء الخارجية الاثنين المقبل في بروكسل لمناقشة هذه القضية"، مضيفة أن من السابق القول إن العقوبات سيتم اعتمادها في ذلك الاجتماع.

وحول ما إذا كانت العقوبات ستشمل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أوضحت أن هذا لا يزال موضوعا للمفاوضات، وقالت: "ما إذا كان سيتم زيادة الضغط على قيادة بيلاروس وعلى لوكاشينكو شخصيا وكيفية القيام بذلك، سنناقش هذا الأمر الاثنين في اجتماع لوزراء الخارجية.. برلين ترى حاجة في هذا وتريد تنفيذ العقوبات على بيلاروس على وجه السرعة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في 9 أغسطس عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها. ووافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات فردية على بيلاروس لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع المدن في احتجاجات على ما اعتبروه "تزويرا" لنتائج الانتخابات.
رقم : 886241
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