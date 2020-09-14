تنديد واستنكار يمني رفضاً للتطبيع مع العدو الصهيوني

عدد من المدن والقرى والعاصمة صنعاء شهدت فعاليات بمناسبة ذكرى استشهاد الامام زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام،وقد أحيا الآلاف هذه المناسبة في مسيرات وتجمعات حاشدة.





وافادت مصادر صحفية بأن المتظاهرون قد عبروا عن غضبهم الشديد لما تمر به الامة الاسلامية من تخاذل واستسلام للعدو الصهيوني، مستنكرين ما تقوم به بعض الأنظمة العربية من التطبيع مع الكيان الاسرائيلي معتبرين هذه الخطوة خيانة لقضايا الأمة الاسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للأمة.



وأحد المتظاهرين قال لموقعنا ان التطبيع بين البحرين والاحتلال هو عمالة للمحتل وخيانة لقضايا الامة العربية والاسلامية وعلى رأسها القضية المركزية وهي القدس المحتلة. واضاف ان هؤلاء خانوا من قبل وان التطبيع ليس جديدا عليهم انما كان مخفيا والآن اصبح ظاهرا.



وندد المحتجون ايضا بجرائم العدوان السعودي التي يرتكبها بحق الشعب اليمني من قتلوحصار اقتصادي .



وقال احد المحتجون أن الشعب اليمني شعب حر وثائر لا يقبل الظلم وانه ضد الطغاة واضاف ان الشعب اليمني سينتصر وان الامة ستنتصر في القضية المركزية(القضية الفلسطينية).



متظاهر آخر قال ان الشعب اليمني ماض على طريق الجهاد حتى تحرير كل شبر من الاراضي الاسلامية المغتصبة.



ويستمر السخط في الشارع اليمني على ما تقوم به بعض الانظمة العربية التي بدأتها الامارات ومن بعدها البحرين من تلاعب بمشاعر الشعوب الاسلامية وبيع لقضاياها المصيرية في سبيل تحقيق اطماع العدو الاسرائيلي والاميركي الاستعماري في المنطقة.





