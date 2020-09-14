البحرين ..حملة اعتقالات أمنية بتهمة الدفاع عن فلسطين

داعياً الجماهير للاستعداد للفعاليات والنشاطات القادمة والتي ستكون غاضبة ورافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، منوهًا على أن الشعب لا يقبل ببيع القدس الشريف وهو الذي قدم الشهداء دفاعا عن القدس الشريف ومنهم الشهيد البطل محمد جمعة.



وقال العرادي إن شعب البحرين لم يهدأ يوماً عن مناصرة القضية الفلسطينية منذ بدء احتلال القدس الشريف حتى يومنا الحاضر، وقد قدم شعبنا في ذلك شهداء وأسرى ثمناً لهذا الموقف الإسلامي العربي والوطني الثابت والراسخ.



ونوه العرادي أن ائتلاف شباب ثورة 14فبراير نظم وسينظم مختلف الفعاليات في الداخل والخارج رغم القمع والتضييق الذي يمارسه حكام آل خليفة لمنع إيصال صوت الشعب إلى العالم.



وأضاف إن البحرين لم تطبع فجميع الجمعيات والقوى الثورية وكل الشعب يعلن البراءة من هذه الخيانة الكبرى ومن حاكم آل خليفة الذي لا يمتلك أي شرعية، وان أقنعة آل خليفة سقطت من خلال إعلان التطبيع.



وأكد ان جميع الجمعيات السياسية والقوى الثورية في البحرين نزعت الصفة الشرعية عن النظام الخليفي، معتبرين اياه بانه لا يمثل الشعب.



وقال العرادي ان النظام بدأ بشن حملة ترهيب واعتقال ضد المواطنين والتهمة هي دفاعهم عن فلسطين والوقوف ضد تطبيع النظام الخليفي مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.



واوضح العرادي، ان البحرين مقبلة على اعتقالات امنية خطيرة في هذه الفترة الراهنة بعد اعلان تطبيع الخيانة، معتبراً المدّ الشعبي الذي يخرج تنديداً بالتطبيع، بانه ليس ردود فعل آنية.



واضاف، ان الغريب ان النظام الخليفي اصبح المحامي الحقوقي المدافع عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتنياهو في المنطقة العربية مجاناً.



من جانبه، اكد الناشط السياسي البحريني حسن عبد النبي، ان نظام آل خليفة قد فضح نفسه امام العالم باعلانه التطبيع مع العدو الاسرائيلي، وازاح عناء الجهد من اجل اظهار وجهه الحقيقي الديكتاتوري الطائفي.



وقال عبد النبي: ان حاكم الامارات حينما مد جسور التطبيع قد اسقط الاقنعة عن الانظمة الخليجية، واظهر ان النظام البحريني هو نظام صهيوني بمعنى الكلمة، فهو يشبهه في كثير من النواحي كالقمع والبطش واعتقال الاطفال والنساء.



ولفت عبد النبي ان سخرية كلام حكومة آل خليفة حينما تتحدث عن السلام، وقال: ان فاقد الشيء لا يعطيه، ان السلام الذي يتغنى به النظام يفقده مواطنوه، ولا يشعرون بالامان معه، ويتعرضون لبطشه في جميع نواحي الحياة.



واوضح، ان نظام آل خليفة يبرر التطبيع بانه مبادرة سلام، خصوصاً وان الاتفاق يجري بين اطراف لا توجد بينهما حرب، بل كان هناك شبه تقارب معلن منذ سنوات من تحت الطاولة.

