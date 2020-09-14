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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 21:54

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ عمليات الإغاثة في مرفأ بيروت

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ عمليات الإغاثة في مرفأ بيروت
وأكد غروسي في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "وصلت بعثة المساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة فرق شبكة الاستجابة والمساعدة (رانيت) من الدول المشاركة إلى لبنان يوم السبت وستبدأ العمل اليوم للمساعدة في البحث الإشعاعي وأخذ العينات والتحليل، وتقديم المشورة بشأن مخاطر الإشعاع المحتملة".

وأضاف أن الوكالة استجابت بسرعة للانفجار الكارثي في ​​العاصمة اللبنانية، حيث قامت الوكالة مع السلطات بتقييم الأضرار، التي لحقت بالقطاع الصحي والبنية التحتية الحضرية، كما أرسلت وحدات أشعة سينية متحركة ومجموعات إضافية من المعدات لتحليل وتشخيص فيروس كورونا.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، وتبين، وفق التحقيقات الأولية، أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وخلف الانفجار دمارا ماديا هائلا، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
رقم : 886268
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