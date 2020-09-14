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الاثنين 14 أيلول 2020 ساعة 21:57
نائب عراقي سابق:

عدم الالتزام بإرشادات المرجعية العليا يعني الذهاب الى الفوضى والتقسيم

عدم الالتزام بإرشادات المرجعية العليا يعني الذهاب الى الفوضى والتقسيم
وقال اللكاش ان “لقاء سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بجنين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق وما مصدر من بيان من مكتب سماحته بعد انتهاء الاجتماع هو خارطة طريق ورسالة عالية المضامين ومفصلة للسلطات الثلاث والقوى السياسية والمواطنين ينبغي العمل بها خلال 8 اشهر القادمة لحين اجراء الانتخابات المبكره في مطلع شهر حزيران عام2021”.

واضاف ان “عدم الالتزام بتوجيهات وإرشادات ونصائح المرجعية العليا يعني الذهاب الى الفوضى والتقسيم”.

واعلن تحالف الفتح، اليوم الاثنين، تأييده لدعوة المرجعية بأجراء انتخابات مبكرة، مبينا ان ما يعيق الامر الخلافات الحادة حول قانون الانتخابات.
رقم : 886271
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