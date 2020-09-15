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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 07:52

الأزهر بصدد إطلاق برنامج متكامل للتعريف بالإسلام

الأزهر بصدد إطلاق برنامج متكامل للتعريف بالإسلام
كشف ذلك، شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، الإثنين، خلال استقباله وزير خارجية أرمينيا "زوهراب مناتساكانيان"، بمقر مشيخة الأزهر، في القاهرة.

وبحث "الطيب" مع الوزير الأرميني، تبادل البعثات التعليمية بين الأزهر ويريفان، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والحديث حول العلاقة بين أتباع الأديان وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش السلمي.

كما اعتبر شيخ الأزهر، أن العلاقات التاريخية بين مصر وأرمينيا تؤكد تقارب الشعبين، حيث كانت مصر مقصدًا رحبًا للأرمن في مواطن متفرقة من التاريخ، وكان هذا الترحيب نابعًا من مناهج التعليم الأزهري الذي يؤمن بأن البشر إخوة في الإنسانية.

كما عبر "الطيب" عن قناعته بأن "الإسلام والمسيحية لم يكونوا أبدًا مبعثًا للحروب والصراعات، ولكن يُختطف الدين اختطافًا في هذه الصراعات والحروب التي يبرأ منها الدين وينفيها نفيًا قاطعًا".

من جانبه، دعا وزير خارجية أرمينيا أن "يجوب صوت شيخ الأزهر العالم كله ويسمعه البشر والساسة من أجل عالمٍ يسوده السلام والرحمة".

كما أكد أنه يعتقد بأن "الأديان جميعها تدعو إلى الرحمة والسلام، وأن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان دليل قوي على جوهر الأديان وسماحتها، وأرمينيا متعهدة ببذل قصارى جهدها لتعزيز احترام الأديان والثقافات وترسيخ ثقافة الحوار".

وأشار "مناتساكانيان"، إلى أن أرمينيا لديها مؤسسات متخصصة في الدراسات الاستشراقية التي تلتزم بالعراقة والتراث، ولدى بلاده استعداد لتبادل البعثات العلمية التي ستؤتي ثمارًا جيدة، وهذه القناعة بإيجابية هذه الخطوة تأتي انطلاقًا مما وجده الأرمن في مصر، من كرم وضيافة جعل المصريين الأرمن مواطنين أوفياء يتمتعون بالوطنية العالية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى "الطيب" كتاب ذاكرة الأزهر الشريف، إلى "مناتساكانيان"، الذي أهدى بدوره إلى شيخ الأزهر درع أرمينيا، الذي يعبر عن التراث والثقافة واللغة الأرمينية.
رقم : 886302
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