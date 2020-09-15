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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 07:55

لبنان.. توتر أمام مركز الأمانة العامة للتيار الوطني الحر

لبنان.. توتر أمام مركز الأمانة العامة للتيار الوطني الحر
وبدأ هذا التوتر بعد وصول موكب تابع لمناصري ​القوات اللبنانية​ وإطلاقه الشعارات. وقد أُطلق النار في الهواء من قبل عناصر الامن في ​التيار الوطني الحر​، في حين وصل ​الجيش​ الى المحلة منعاً لتطور الوضع.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر عسكرية أن الجيش اتخذ تدابير لمنع الاحتكاك والاستفزازات.

واشارت اللجنة المركزية للاعلام في ​التيار الوطني الحر​ في بيان، الى انه "في ذكرى اغتيال الرئيس ​بشير الجميل​ التي يجب أن تكون ذكرى للصلاة ولوقفة وطنية تجمع كلّ محبّي بشير، مارست ​القوات اللبنانية​ كل "ميليشياوية" ​سمير جعجع​ وقامت بعرض ​عسكري​ في ​الاشرفية​ المنكوبة لتذكّر اللبنانيين بماضيه الدموي، كما مارست غدر سمير جعجع المعروف، وتوّجه عناصر منها ب​مسيرة​ سيّارة منظّمة سلفاً باتجاه المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي ​سن الفيل​، وحاول أفرادها المباغتة واقتحام المقر فأجبروا على الانكفاء، وراحوا يعبّرون عن أخلاقياتهم وحقدهم من خلال الاستفزازات وكيل الشتائم بحق فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​ وبحق التيار والتياريين الى ان تجمّع بوجههم عفويّاً مناصرون للتيار هبّوا لحماية مقرّهم".

ولفت البيان الى ان "التيار الوطني الحر يعتبر ما حصل اعتداء مرفوضاً على حرمة مقرّه العام وعلى كرامة مناصريه، ويضع هذا المشهد بكل تفاصيله امام الرأي العام ليحكم ويميّز بين مدرستين ونهجين. وهو في الوقت الذي لن ينجر فيه الى محاولة التوتير التي يسعى لها جعجع، يؤكّد ان زمن إخافة مجتمعنا وترهيبه من قبل قلّة مسلّحة لن يعود بوجود التيار الوطني الحر. وهو يطلب من القوى العسكرية والامنية تحمّل مسؤوليّاتها ومنع هذه الحالة الشاذة، على أن يحتكم الى ​القضاء​ بالادّعاء على قيادة القوات لانه مؤمن بدولة المؤسسات والقانون لا بمنطق الشارع والميليشيا".

ومن جهة أخرى اشارت ​القوات اللبنانية​ الى ان مناصري حزب القوات شاركوا يوم الاثنين، في احياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد ​بشير الجميل​ في مناطق عدة، أبرزها منطقة ​الجديدة​. وقام مناصرو "القوات" في ‏ختام الحفل بمسيرات ​سيارة​ ضخمة، ومرّوا عبر أوتوستراد ميرنا الشالوحي الذي هو طريق عام وليس ‏مخصصاً لأحد معين.‏ وعند وصول المسيرة الكبيرة إلى هناك، ‏أُطلقت النيران من مبنى ميرنا الشالوحي باتجاه المسيرة السلمية التي تعبر عن ‏مناسبة وطنية". وعندما حصل اطلاق النار، ترجل مناصرو "القوات" من ‏السيارات ورفضوا هذا التعدي السافر عند مرورهم على الطريق العام".

ولفت البيان الى انه "فور معرفة رئيس القوات ​سمير جعجع​ بالحادثة، دعا جميع المشاركين والرفاق إلى مغادرة المكان، وطلب ‏من ​الأجهزة الأمنية​ تحديد هوية مطلقي النار من قبل ​التيار الوطني الحر​ واجراء ‏المقتدى القانوني تجاه أشخاص كانوا يمرون بشكل قانوني".
رقم : 886304
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