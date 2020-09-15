الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 08:09

سوريا.. أسعار العقارات ترتفع 30%

سوريا.. أسعار العقارات ترتفع 30%
وقال الخبير العقاري “ماهر مرهج” في تصريح لموقع (الاقتصاد اليوم) السوري إن «ارتفاع سعر الإسمنت في السوق السوداء ١٢٥ ألف ليرة، وهو المتوفر في ظل عدم كفاية المنتج الحكومي وسوء توزيعه بسبب الفساد، ما يعني ارتفاع تكاليف البناء أكثر من ٣٠%».

واشار مرهج الى ان « تكلفة المتر المربع من الشقة السكنية اصبحت، بحدود ١٢٠ الف على الهيكل فقط، وهذا بدوره انعكس على سعر العقار سكني أو تجاري، وأصبح سوق العقار محصور بقلة من المغتربين السوريين»، بحسب مرهج.

ورفعت الحكومة السورية في 30 آب الماضي، سعر كيس الإسمنت (50 كيلوغرام) من الذي يباع للمستهلك من مؤسسة العمران من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وأصبح سعر طن الإسمنت (20 كيساً) نحو 69 ألف ليرة.

وشهدت أسعار الحديد المبروم (اللازم للبناء) ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، إذ وصل سعر الطن إلى نحو مليون ونصف المليون ليرة، بعد أن كانت بنحو نصف هذا السعر في عام 2019.

وارتفعت تكلفة إكساء شقة مساحة 100 متر ما بين 10-15 مليون ليرة سورية كسوة عادية، بحسب موقع (بزنس2بزنس).
رقم : 886310
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
السيدالحوثي: دور النظامين السعودي والإماراتي في المنطقة تخريبي
السيدالحوثي: دور النظامين السعودي والإماراتي في المنطقة تخريبي
14 أيلول 2020
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
14 أيلول 2020
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
14 أيلول 2020
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
14 أيلول 2020
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
14 أيلول 2020
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
14 أيلول 2020
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
12 أيلول 2020
النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق، نعيم العبودي
نائب عن كتلة صادقون: العراق مصر على إخراج القوات الأمريكية.. والسعودية لم تغير موقفها من العراق
12 أيلول 2020
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
12 أيلول 2020
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
12 أيلول 2020
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
12 أيلول 2020
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
12 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس