الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 08:41

ملا طلال يكشف معلومات عن اغتيال الهاشمي

ملا طلال يكشف معلومات عن اغتيال الهاشمي
وقال ملا طلال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، ان" الكاظمي وصف موازنة 2020 بأنها استثنائية، وانها جاءت من أجل تنظيم عملية الانفاق الحكومي للأشهر الـ3 المقبلة وكذلك من اجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي"، مشيرا الى" وجود عجز كبير في موازنة 2020".

واضاف ان" موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، اما موازنة 2021 فهي في طور الإعداد وستتضمن تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات".

واعلن ملا طلال، عن" تصويت مجلس الوزراء على ادراج تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي ضمن موازنة 2020"، مؤكداً" التزام الحكومة بتهيئة الاجواء للانتخابات المبكرة".

كما اعلن ايضاً عن" قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين، وان الحكومة الحالية لن تفرط بأي حق من حقوق المواطنين"، ملوحاً عن" قرب الاطاحة باسماء مهمة عليها ملفات فساد واحالتها للقضاء".

واختتم ملا طلال مؤتمره الصحفي بالقول، ان" الموقف العراقي السعي باتجاه الخطوات الدبلوماسية من أجل عدم التصعيد في المنطقة، وان الربط السككي لايزال الحديث عنه بأوله ومجرد أفكار"، لافتا الى ان" الكويت دولة جارة ومستعدون لمدّ حوار طويل لحلّ جميع القضايا".
رقم : 886316
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
السيدالحوثي: دور النظامين السعودي والإماراتي في المنطقة تخريبي
السيدالحوثي: دور النظامين السعودي والإماراتي في المنطقة تخريبي
14 أيلول 2020
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
14 أيلول 2020
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
14 أيلول 2020
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
14 أيلول 2020
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
14 أيلول 2020
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
14 أيلول 2020
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
12 أيلول 2020
النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق، نعيم العبودي
نائب عن كتلة صادقون: العراق مصر على إخراج القوات الأمريكية.. والسعودية لم تغير موقفها من العراق
12 أيلول 2020
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
الرئيس الايراني يحدد الجهة التي عرقلت مسار مكافحة كوورنا
12 أيلول 2020
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
الرسوم الكاريكاتورية المهينة للرسول الأكرم(ص).. حرية تعبير أم إرهاب ثقافي؟
12 أيلول 2020
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
واشنطن وطرق جديدة لاستهداف "المقاومة اللبنانية"
12 أيلول 2020
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
نظام آل خليفة وضع راسه على المقصلة
12 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس