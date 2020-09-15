ملا طلال يكشف معلومات عن اغتيال الهاشمي

وقال ملا طلال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، ان" الكاظمي وصف موازنة 2020 بأنها استثنائية، وانها جاءت من أجل تنظيم عملية الانفاق الحكومي للأشهر الـ3 المقبلة وكذلك من اجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي"، مشيرا الى" وجود عجز كبير في موازنة 2020".



واضاف ان" موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، اما موازنة 2021 فهي في طور الإعداد وستتضمن تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات".



واعلن ملا طلال، عن" تصويت مجلس الوزراء على ادراج تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي ضمن موازنة 2020"، مؤكداً" التزام الحكومة بتهيئة الاجواء للانتخابات المبكرة".



كما اعلن ايضاً عن" قرب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين، وان الحكومة الحالية لن تفرط بأي حق من حقوق المواطنين"، ملوحاً عن" قرب الاطاحة باسماء مهمة عليها ملفات فساد واحالتها للقضاء".



واختتم ملا طلال مؤتمره الصحفي بالقول، ان" الموقف العراقي السعي باتجاه الخطوات الدبلوماسية من أجل عدم التصعيد في المنطقة، وان الربط السككي لايزال الحديث عنه بأوله ومجرد أفكار"، لافتا الى ان" الكويت دولة جارة ومستعدون لمدّ حوار طويل لحلّ جميع القضايا".