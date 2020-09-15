وزير الخارجية التونسي يبحث مع السفير الجزائري الملف الليبي

وتناول اللقاء "الاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة التي سيؤديها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس، حيث أكد الوزير ضرورة تجسيد الإرادة التي تحدو قيادتي البلدين باتجاه تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي، تفضي إلى مشاريع اقتصادية تحقق المنافع المشتركة للبلدين".



وفي ذات السياق، أكد الوزير على أهمية "تطوير الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي، وإثرائه وتنويعه ليشمل مجالات جديدة ومتنوعة بما يخدم المصالح المشتركة".



كما كان اللقاء مناسبة لتناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث نوه الوزير "بتطابق وجهات نظر البلدين إزاء الأزمة الليبية، والتي يتعين أن تكون معالجتها من خلال حل سياسي، يشارك فيه كل الليبيين دون تمييز أو إقصاء".



وشدد على أن "يكون لدول الجوار دور هام في أي عملية سياسية تستهدف حل الأزمة، بما يحفظ الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة برمتها.".



وجدد الوزير التأكيد، على أن "التطورات الحالية التي تمر بالمنطقة العربية والمتوسطية تستوجب رفع مستوى التنسيق والتشاور بين تونس والجزائر والتحرك المشترك، لرفع التحديات الماثلة أمام البلدين.".



من جانبه، ثمن السفير الجزائري، يضيف البيان، "العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين".



وأكد حرص الجزائر على "تنويع مجالات التعاون تحقيقا للمصلحة المشتركة. كما جدد التأكيد على أهمية الرفع من مستوى التنسيق والتشاور في خصوص الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي".