الاتحاد الأوروبي يدعم ‘‘أونروا‘‘ بـ500 ألف يورو لمكافحة كورونا

وأوضحت "أونروا"، في بيان، أن "الاتحاد الأوروبي تبرع بمبلغ 500 ألف يورو، في شكل معونة إنسانية، من أجل رفع مستوى الإجراءات المتعلقة بالنظافة وصحة البيئة".



وأضاف البيان: "تساهم هذه المنحة الحيوية، في دعم جهود الوكالة، لاحتواء جائحة كورونا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".



وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 788 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 5 وفيات، مقابل 1324 حالة تعافٍ، وإجراء 7000 فحص جديد.



وأشار البيان إلى أنه "بفضل الدعم ستتمكن الأونروا من توفير لوازم النظافة، التي تشتد الحاجة إليها لعائلات لاجئي فلسطين، التي تخضع للحجر الصحي، بهدف السيطرة على انتشار الفيروس".



وأوضح أن مساعدة الاتحاد الأوربي، ستعمل على "تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة البيئية للاجئين الذين يعيشون في المخيمات".



وتأتي هذه المناشدة في ظل معاناة "أونروا" عجزا ماليا كبيرا، قدّرته الوكالة الأممية، في آذار الماضي، بنحو مليار دولار.



وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة، التي تقدم خدماتها لأكثر من 5.3 ملايين لاجئ في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ360 مليون دولار منذ 2018.



وجاء وقف الدعم الأمريكي، بعد رفض الفلسطينيين خطة واشنطن المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي تنتقص بشكل خطير من الحقوق الفلسطينية التي نصت عليها القرارات الدولية.