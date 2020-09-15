انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات ‘‘الوعد الصادق‘‘ في البصرة

وكانت الصفحة الرابعة من عمليات "الوعد الصادق" قد انطلقت يوم الاحد لملاحقة المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص في محافظة البصرة جنوب العراق.



وقال قائد عمليات البصرة اللواء اكرم صدام في بيان ان "الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق انطلقت لملاحقة المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص".



وكانت قيادة شرطة البصرة اعلنت في وقت سابق نجاح المرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق بعد ان حققت الأهداف المرسومة لها.



هذا وأكدت قيادة العمليات المشتركة، استمرار الأجهزة الأمنية في عمليات فرض القانون وملاحقة المطلوبين، فيما أشارت إلى أن هذه المناطق شهدت استقراراً امنياً.