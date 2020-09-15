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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 09:43

تفاصيل فعاليات يوم الغضب الشعبي بالضفة الغربية

تفاصيل فعاليات يوم الغضب الشعبي بالضفة الغربية
وأعلنت الفصائل الوطنية والإسلامية عن عدة فعاليات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تزامنًا مع توقيع اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين والاحتلال برعاية أمريكية، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة فيها.

وأوضحت أن ثلاثة فعاليات ستكون في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وهي: فعالية على دوار ابن رشد في الخليل، وميدان الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، ودوار مثلث الشهداء في جنين.

وأشارت إلى أن فعالية ستكون في تمام الساعة الثانية عشرة على ميدان الشهداء في نابلس، وستكون فعالية في تمام السادسة مساء على دوار المنارة في رام الله.

وأعلنت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية انطلاق برامجها وفعالياتها، تجسيدا لقرارات مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني في الثالث من أيلول، وحددت غدًا الثلاثاء 15 أيلول يوم غضب شعبي.

وأكدت القيادة في بيانها الأول "أنها ستستلهم فعالياتها وفصولها من انتفاضات شعبنا منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم"، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وأحرار العالم للاصطفاف مع فلسطين طليعة الناهضين.

وطالبت القيادة بتوحيد الجهود نحو العدو المركزي لإحياء الجبهة العربية المساندة للنضال ضد الاحتلال وصفقة ترامب والتطبيع العربي ولإسقاط اتفاقات العار والخيانة التي أبرمها حكام الإمارات والبحرين.

وشددت القيادة على أن المقاومة والفعل الشعبي الشامل ينفجر بطابعه الإنساني التحرري الحضاري بوتيرة تصاعدية تتطور إلى أرقى أشكالها على أراضي دولة فلسطين.

وحددت القيادة الموحدة 15 أيلول يومًا للرفض الشعبي الانتفاضي في الوطن ترفع فيه الأعلام الفلسطينية في أماكن الوجود كافة؛ تعبيرا عن "رفضنا الحاسم لرفع علم الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية الذل في أبو ظبي والمنامة".

وحددت الجمعة 2020/9/18 يوما للحداد تُرفع فيه الأعلام السوداء؛ شجبا لاتفاق "أمريكا- إسرائيل- الإمارات- البحرين" في كل الساحات والمباني والبيوت، ويترافق مع ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.
رقم : 886333
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