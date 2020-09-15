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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 10:04

زنكنة: العدو يوسع أبعاد حربه الاقتصادية الشاملة ضد إيران

زنكنة: العدو يوسع أبعاد حربه الاقتصادية الشاملة ضد إيران
وقال زنكنة ،في تصريح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي، في الرد على اسئلة النواب: ان حربا اقتصادية شاملة مفروضة اليوم على الشعب الايراني من قبل اميركا والصهاينة بالتعاون مع المنافقين (زمرة خلق الارهابية) وسائر حلفائهم، وهم يسعون لتوسيع ابعادها دوما.

واضاف الوزير الايراني: ان من الضروري كما كان الحال في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) ان تعمل جميع اركان الدولة؛ الحكومة ومجلس الشورى وسائر السلطات، بصورة متناغمة وموحدة.

وقدم زنكنة تقريرا حول اداء الوزارة في اطار تنفيذ سياسة الاقتصاد المقاوم والتي تتضمن؛ زيادة الانتاج من الحقول المشتركة للنفط والغاز، الابتعاد عن بيع الخام مع تطوير صناعة البتروكيمياويات والتكرير واكمال سلسلة القيمة المضافة، توسيع شبكة مد انابيب الغاز، زيادة صادرات الغاز والمشتقات النفطية والمنتوجات البتروكيمياوية، دعم الصناعة الداخلية والشركات المعرفية، جمع غازات الاشتعال المصاحبة لاستخراج النفط، مواجهة الحظر النفطي، رسم الطريق للمستقبل.

واوضح الوزير الايراني بانه تم تصنيف الحقول المشتركة حسب الاولويات الا ان اهمها كان؛ حقول غرب كارون (جنوب غرب) وحقل "بارس جنوبي" (جنوب)، واضاف: انه خلال الاعوام السبعة الاخيرة ارتفع انتاج حقول غرب كارون من 70 الف برميل الى 400 الف برميل يوميا ولسنا الان متخلفين عن جيراننا في هذا المجال.
رقم : 886344
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