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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 10:55

محادثات إيرانية روسية حول تطورات المنطقة وأوضاع سوريا

محادثات إيرانية روسية حول تطورات المنطقة وأوضاع سوريا
وفي هذا اللقاء ،الذي جرى امس الاثنين، تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة ومنها اوضاع سوريا وعملية آستانا للسلام في سوريا والقضية الفلسطينية وقضايا الخليج الفارسي وكذلك التعاون بين البلدين على الصعيد الدولي ومن ضمنه الاتفاق النووي ومنظمة الامم المتحدة.

واكد جلالي وبوغدانوف في اللقاء ضرورة التشاور والتعاون بين البلدين حول قضايا المنطقة وكذلك استمرار الاتصالات واللقاءات بينهما في هذا الصدد.

وكان السفير الايراني في موسكو قد التقى بوغوانوف ايضا قبل شهرين وتباحث معه حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة ومنها سوريا والعراق وفلسطين (صفقة القرن الاميركية الصهيونية) وليبيا.
رقم : 886352
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