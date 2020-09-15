قطر: لا علاقة مع ‘‘إسرائيل‘‘ قبل حل قضية فلسطين

ونقلت مصادر صحفية عن مساعدة وزير الخارجية القطري "لؤلؤة الخاطر" ،اليوم الثلاثاء، قولها إن قطر لن تنضم إلى دول المجاورة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الإحتلال حتى يتم حل نزاعها مع الفلسطينيين.



وذكرت أن الدوحة لا تعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الصراع، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل.



وأضافت الخاطر : "جوهر هذا الصراع يدور حول الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون باعتبارهم أناساً بلا دولة يعيشون تحت الاحتلال".



وجاء حديث الخارجية القطرية بالتزامن مع توقيع اتفاقية سلام بين الإمارات والبحرين مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض.



وكانت الإمارات قد أعلنت في الـ13 من أغسطس الماضي، اتفاق سلام مع "إسرائيل"، قبل أن تلحقها البحرين بإعلانها، في الـ11 من شهر سبتمبر الجاري، اتفاقاً مماثلاً.