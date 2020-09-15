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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 11:53

ممثل الجهاد الإسلامي: الشعوب العربية بحاجة الى المقاومة الشعبية

ممثل الجهاد الإسلامي: الشعوب العربية بحاجة الى المقاومة الشعبية
وأوضح عطايا بأن المجال للعمل الشعبي في الضفة الغربية اصبح متاح اكثر من الماضي حيث طالب بتحويل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية الى قيادة المقاومة الشاملة.

وأكد عطايا بان الشعوب العربية تحتاج الی هذه المقاومة الشعبية اكثر وأن استلهام المقاومة الشعبية سيكون عبر المقاومة التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني الذين مارسوا هذا النضال قبل تشكيل هذه القيادة، مضيفاً "عندما يقوم شاب بعملية دهس او طعن او يستولي على بندقية العدو الصهيوني ويطلق النار على جنود آخرين، كل هذه العمليات البطولية لا تاخذ اذنا من احد وأبناء الشعب الفلسطيني ينفذون هذه العمليات من أجل استمرار هذا النضال".

وحول تشكيل مقاومة شعبية منظمة شدد عطايا بأن هذا الموضوع هو مهمة اللجان التي سيتم تشكيلها لاحقا وهي التي ستنسق لهذه المقاومة الشعبية.
رقم : 886362
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