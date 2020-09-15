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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 12:07

قاليباف: لنحول تهديدات العدو إلى فرص

قاليباف: لنحول تهديدات العدو إلى فرص
وقال قالیباف ،بعد استماعه الى تقرير وزير النفط خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء، انه في ضوء اجراءات العدو التي ادت الى فرض الحظر والضغوط على بلدنا، فمن الواضح اننا في قضية النفط لا يمكننا التقدم الى الامام وفق الاهداف والبرامج المرسومة السابقة.

واضاف رئيس مجلس الشورى، انه علينا جميعا في الحكومة والمجلس ومراكز الابحاث وقطاع الصناعة العمل على تحويل تهديدات العدو الى فرص.

وقال قاليباف يتوجب علينا متابعة المناهج والاساليب والادوات والمعدات التكنولوجية وفقا لظروف اليوم.

واضاف قاليباف انني اعلم بان هذه الامكانية متوفرة لدى العاملين في وزارة النفط والصناعة النفطية والتكنولوجيا المتعلقة بها في متابعة الاساليب والادوات اللازمة لتحويل التهديدات الى فرص.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، انني ادرك صعوبة هذا الامر لكنه ممكن بالتاكيد، علما بان خطوات جيدة متخذة في هذا المسار رغم وجود تخلف جاد في بعض المواقع.

واشار قاليباف الى زيارته الاخيرة الى محافظة خوزستان وتفقده مصفى "بيد بلند 2" عن كثب وقال، لقد شعرت بالفخر لقدرات البلاد بحيث تمكنت في غضون 3 اعوام من ايجاد امكانية انتاج 14 مليون طن من المشتقات.
رقم : 886363
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