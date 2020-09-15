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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 14:05

إيران.. 2705 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 350 ألف شخص

إيران.. 2705 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 350 ألف شخص
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 2705 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 407 آلاف و353 إصابة مؤكدة.

واوضحت سادات لاري انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1299 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 349 ألف و984 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت سادات لاري: ان 3811 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 140 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 23453 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 3 ملايين و613 ألف و891 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

واوضحت سادات لاري ان محافظات طهران، مازندران، كيلان، قم، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، کرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوین في حالة حمراء، ومحافظات آذربایجان غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزكان، اردبيل، بوشهر، کرمانشاه، كهيكيلوية وبویراحمد، خراسان جنوبي، مرکزي، ايلام، جهارمحال وبختياري، كلستان وخوزستان في حالة انذار.
رقم : 886384
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