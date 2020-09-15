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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 14:11
سوريا.. سقوط مروحية للاحتلال الأمريكي في الحسكة
وأفادت المصادر نقلا عن مصادر محلية بسقوط مروحية للاحتلال الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية.
وقالت المصادر أن مدرعات الاحتلال الأمريكي تطوق المكان.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
886386
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