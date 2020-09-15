فلسطين علی موعد مع انطلاق المقاومة الشعبية الشاملة

وأعلنت القيادة تنظيم فعاليات في رام الله ونابلس والخليل ومناطق أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة تزامناً مع توقيع اتفاق التطبيع.



وطالبت القيادة بتوحيد الجهود لإحياء الجبهة العربية للنضال ضد الاحتلال وصفقة ترامب والتطبيع العربي، وإسقاط ما أسمتها اتفاقات العار والخيانة التي أبرمها حكام الإمارات والبحرين.



وقال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبوهلال في كلمة له خلال وقفة احتجاجية:"نحن علی موعد مع انطلاق المقاومة الشعبية الشاملة بكل ألوانها وفي القلب منها مقاومتنا المسلحة.. نحن علی موعد مع احتراق الارض تحت المغتصبين الصهاينة؛ الخامس عشر من أيلول يوم جديد ولحظة فارقة في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني".



وقال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية حسين الديهي:"لن نكون معهم علی الاطلاق في غيهم وضلالتهم وخيانتهم لأرض الانبياء واولی القبلتين ما يجري الان ليس سوی سقوط لأقنعة بعض الانظمة التي لم تكن يوماً من الايام الی جواركم".



وتم تحديد يوم الجمعة يوماً للحداد ترفع فيه الأعلام السوداء استنكاراً لاتفاق التطبيع.