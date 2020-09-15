الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 14:19

فلسطين علی موعد مع انطلاق المقاومة الشعبية الشاملة

فلسطين علی موعد مع انطلاق المقاومة الشعبية الشاملة
وأعلنت القيادة تنظيم فعاليات في رام الله ونابلس والخليل ومناطق أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة تزامناً مع توقيع اتفاق التطبيع.

وطالبت القيادة بتوحيد الجهود لإحياء الجبهة العربية للنضال ضد الاحتلال وصفقة ترامب والتطبيع العربي، وإسقاط ما أسمتها اتفاقات العار والخيانة التي أبرمها حكام الإمارات والبحرين.

وقال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبوهلال في كلمة له خلال وقفة احتجاجية:"نحن علی موعد مع انطلاق المقاومة الشعبية الشاملة بكل ألوانها وفي القلب منها مقاومتنا المسلحة.. نحن علی موعد مع احتراق الارض تحت المغتصبين الصهاينة؛ الخامس عشر من أيلول يوم جديد ولحظة فارقة في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني".

وقال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية حسين الديهي:"لن نكون معهم علی الاطلاق في غيهم وضلالتهم وخيانتهم لأرض الانبياء واولی القبلتين ما يجري الان ليس سوی سقوط لأقنعة بعض الانظمة التي لم تكن يوماً من الايام الی جواركم".

وتم تحديد يوم الجمعة يوماً للحداد ترفع فيه الأعلام السوداء استنكاراً لاتفاق التطبيع.
رقم : 886387
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
15 أيلول 2020
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
15 أيلول 2020
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
15 أيلول 2020
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
15 أيلول 2020
السيدالحوثي: دور النظامين السعودي والإماراتي في المنطقة تخريبي
السيدالحوثي: دور النظامين السعودي والإماراتي في المنطقة تخريبي
14 أيلول 2020
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
14 أيلول 2020
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
14 أيلول 2020
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
14 أيلول 2020
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
14 أيلول 2020
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
14 أيلول 2020
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
12 أيلول 2020
النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق، نعيم العبودي
نائب عن كتلة صادقون: العراق مصر على إخراج القوات الأمريكية.. والسعودية لم تغير موقفها من العراق
12 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس