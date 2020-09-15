الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 14:40

الجماعة الإسلامية: التطبيع مع العدو خيانة للقضية الفلسطينية

الجماعة الإسلامية: التطبيع مع العدو خيانة للقضية الفلسطينية
جددت "الجماعة الإسلامية" في بيان، "رفضها التطبيع مع العدو الإسرائيلي"، ولفتت الى ان "العاصمة الأميركية تحتضن اليوم لقاء يرعى مسار خيانة القضية الفلسطينية والتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويضم إلى المسؤولين الأميركيين ومسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي وزيري خارجية الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين".

ورأت ان "انضمام مملكة البحرين إلى المسار الخياني، يتماهى مع السياسات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية فيما يعرف ب "صفقة القرن" تحت عنوان "السلام"، وجعل كيان الاحتلال الإسرائيلي كيانا طبيعيا في المنطقة، في وقت يدرك ويعلم الجميع أنه كيان محتل ومغتصب لحقوق الشعب الفلسطيني المجاهد".

وجددت الرفض القاطع "لأية عملية تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومن أية جهة جاءت، وتحت أي عنوان حقيقي أو تضليلي". وقالت:"نعتبر إقامة علاقات طبيعية بين أية جهة وبين كيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية طعنة للشعب الفلسطيني، وتخليا عن الواجب العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، وخدمة غير مبررة لقادة الاحتلال وإبراء لهم من الجرائم التي ارتكبوها، وما يزالون، بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية".

كما دعت "الشعوب العربية والإسلامية إلى وعي مخاطر التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ورفض كل أشكال التطبيع معه، وإلى العمل من أجل إسقاط كل المحاولات الهادفة إلى شرعنة تواجد هذا الكيان في المنطقة".

وثمنت الجماعة "خطوات الشعب الفلسطيني لبناء موقف موحد لإسقاط "صفقة القرن" وإفشال مسارات التطبيع"، داعية "إلى الإلتفاف حول مشروع وطني كفيل بدحر كل مخططات العدو وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته وتحرير أرضه ومقدساته ومقدسات الأمة".
رقم : 886392
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
15 أيلول 2020
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
15 أيلول 2020
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
15 أيلول 2020
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
15 أيلول 2020
السيدالحوثي: دور النظامين السعودي والإماراتي في المنطقة تخريبي
السيدالحوثي: دور النظامين السعودي والإماراتي في المنطقة تخريبي
14 أيلول 2020
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
أمريكا وهاجس الرد على إغتيال الشهيد سليماني.. يحسبون كل صيحة عليهم
14 أيلول 2020
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا
14 أيلول 2020
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني على التطورات الإقليمية
14 أيلول 2020
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
رسالة من کريمة الامام الخميني(رحمه الله) لقادة الدول الاسلامية
14 أيلول 2020
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
صحيفة أمريكية: تطبيع البحرين.. هل ينذر بتحرك سعودي مماثل؟
14 أيلول 2020
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
حرس الثورة: ستتلقى خطوة آل خليفة الرد المناسب
12 أيلول 2020
النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق، نعيم العبودي
نائب عن كتلة صادقون: العراق مصر على إخراج القوات الأمريكية.. والسعودية لم تغير موقفها من العراق
12 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس