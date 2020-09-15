ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي ،اليوم الثلاثاء، تحدث ربيعي عن اول اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث الاحد الماضي بعد بدء اعمال الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي، معتبرا ان التعاون بين السلطات الثلاث في البلاد سيسرع من حل المشاكل الراهنة.



ولفت المتحدث باسم الحكومة الى ان احد القضايا التي ناقشها رؤساء السلطات الثلاث، هي القضايا الاقليمية، وقال: ان تجاوز الاوضاع الصعبة الحالية يتطلب تنسيقا بين السلطات الثلاث والمزيد من ارتباط الحكومة بالمجتمع والمزيد من الثقة، وسنتغلب بالتأكيد على هذه الظروف الصعبة.



وتابع قائلا: خلقت مرحلة كورونا الصعبة، ظروفا خاصة في جميع أنحاء العالم، وان ايران هي الدولة الوحيدة التي تواجه قضيتين هما الحظر وكورونا، كما أن وجود السلطتين التشريعية والقضائية الى جانب الحكومة والتفاهم في القرارات سيقصر من عملية اتخاذ القرار والتعاون في تنفيذه، وهذه إحدى المتطلبات الضرورية في هذه الفترة.



وحول تغريدة ترامب الاخيرة بان ايران تعتزم القيام برد انتقامي على عملية اغتيال القائد سليماني ، قال ربيعي: من المؤسف أن رئيس دولة يدعي أن لديه نظام حكم ونظام عالميين يقدم تعليقا سريعا ومصطنعا ومشوها على هذا الأساس الضعيف.



واشار الى ان العالم يراقب الانتخابات الاميركية في شهر نوفمبر المقبل، ووجه كلامه الى الحكومة الاميريكة، قائلا: فيما يتعلق بقائدنا الشهيد، قمتم باغتيال قائد السلام في المنطقة ورمز مكافحة الإرهاب، ولا يمكن محو وصمة العار هذه عليكم، لقد ارتكبت اميركا أكبر خطأ استراتيجي لها، وبهذه الاعمال لا يمكن إخفاء جرائمها، وفي حال وقوع أي خطأ استراتيجي، ستشهد الولايات المتحدة ردا حاسما من قبل ايران.