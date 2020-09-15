هيئة علماء بيروت تؤكد وحدة الموقف مع الفلسطينيين في رفض التطبيع

بيروت (اسلام تايمز) - أعلنت هيئة علماء بيروت، في بيان، تأييدها ووقوفها، "في هذا اليوم الحزين علينا وعلى أخوتنا الفلسطينيين أصحاب الارض والحقوق والديار، مع أهلنا في فلسطين السليبة، لوحدة الموقف الصحيح والسليم بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية في قيادة موحدة في رفض التطبيع وتوجيه البندقية بوجه العدو المحتل وهو الموقف الوحيد والخيار الأوحد لاستعادة الحقوق المسلوبة".