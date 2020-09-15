السفارة البريطانية ببغداد تصدر بيانا بشأن انفجار الخضراء

وذكرت السفارة في بيان أن هجوما بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف سيارات دبلوماسية بريطانية في العاصمة العراقية الثلاثاء.



وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات، فيما أوضحت الوكالة أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها.



وفي وقت سابق قال مصدر عراقي مسؤول، إن تحقيقات مستمرة وسط انتشار أمني مكثف، تحاول التعرف على سبب الانفجار الذي سمع دويه في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء، وسط بغداد.



وأضاف المصدر في حديث له إن جسماً غريباً انفجر الثلاثاء، وخلّف دوي انفجار كبير، من جهة جامع أم الطبول القريب من المنطقة الخضراء.



وتابع، أن بوابات المنطقة الخضراء أغلقت أمام حركة السيارات.