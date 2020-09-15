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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 20:52

احتجاجات أمام البيت الأبيض لإدانة معاهدة العار بين الاحتلال والإمارات

احتجاجات أمام البيت الأبيض لإدانة معاهدة العار بين الاحتلال والإمارات
ويشهد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، توقيع معاهدة العار بين الإمارات والبحرين والاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يوقع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ورئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، على معاهدة العار بين الإمارات والاحتلال الاسرائيلي أمام دبلوماسيين من دول عدة.

ويضم الوفد الإماراتي إلى واشنطن وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعددا من المسؤولين.

أما الوفد "الإسرائيلي" فيضم رئيس الموساد يوسي كوهين، ومستشار "الأمن القومي" مئير بن شبات.
رقم : 886454
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