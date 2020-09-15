صنعاء تعلن استئناف المفاوضات الخاصة بملف الأسرى بجنيف برعاية أممية

وقال المرتضى في تغريدة على منصته في “تويتر” مساء اليوم الثلاثاء: ” سنتحرك بعد قليل من مطار صنعاء الدولي الى (جنيف) للمشاركة في استكمال النقاشات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين برعاية الأمم المتحدة”.وأضاف ” نأمل أن يكتب الله لهذه، الجولة النجاح وأن نشهد قريبًا إنفراجة في هذا الملف الإنساني”.بدوره كشف مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث في احاطته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء عن مسودة محدثة للحل السلمي في اليمن.وأوضح غريفيث بأنه سيتم التقاء الأطراف، هذا الأسبوع في ‎سويسرا لمتابعة النقاش حول تنفيذ تبادل الأسرى و المحتجزين، وعبر عن أمله أن يؤدي الاجتماع لإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين بشكل عاجل.هذا وقد ارسل مجلس الأمن طائرة لمطار صنعاء لنقل وفد قيادات صنعاء لمتابعة نقاش ملف الأسرى.